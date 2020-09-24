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Merkez Bankasının politika faizini artırması sonrası dolar/TL sert çakıldı

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti. Karar sonrası düşüşe geçen dolar 7.61 seviyelerine kadar geriledi.

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Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6980 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9910 lira olmuştu. Gün içerisinde ise dolar/TL, 7.7186 seviyesi ile tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyordu.

Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından 8.25 olan politika faizini 10.25'e yükselterek 200 baz puan artırdı. 

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde riskten kaçış kaynaklı dolara küresel yönelim nedeniyle değer kayıpları belirginleşmiş durumda.  

TL'de kayıp yüzde 22

Kur neredeyse her gün yeni bir zirveyi görüyor. Yılbaşından bugüne bakıldığında TL’deki kayıp yüze 22 ile benzer para birimleri arasında en üstlerde bulunurken son 5 yıla bakıldığında ise TL yüzde 60’ın üzerinde kayıpla benzer para birimleri arasında açık ara en çok kaybeden para birimi oldu.

Altın fiyatları 24 Eylül

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 458,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.071 liradan satılıyor.

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