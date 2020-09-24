Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Gözyaşları içinde kucaklaştılar

20 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlat nöbeti eylemine katılan Meryem ve Fahrettin Akkuş çifti evlatlarının teslim olduğu haberini gözyaşları içinde karşıladı. Diyarbakır’a getirilen Erkan Akkuş, İl Emniyet Müdürlüğü’nde anne ve babası ile buluştu. Acılı anne ve baba, gözyaşları içinde oğulları Erkan’a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yapılan kısa görüşmenin ardından Erkan Akkuş, ifadesine başvurulmak üzere sorgu odasına alındı.