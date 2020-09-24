Vaka sayısı neden hasta sayısı olarak değiştirildi? Bakanlık yetkilisi açıkladı

Sağlık Bakanlığı yetkilisi, günlük koronavirüs tablosunda 'vaka sayısı' olarak yer alan bilginin neden 'hasta sayısı' olarak değiştirildiğini anlattı.

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Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yayınladığı günlük tabloda 29 Temmuz itibariyle değişikliğe gidildi.

28 Temmuz'da 'vaka sayısı' olarak belirtilen kısım, 29 Temmuz'da 'hasta sayısı' olarak değiştirildi. Bu durum ise sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Habertürk'ün Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, tabloda vaka ibaresi yok, doğrudan hasta olarak veriliyor.

DSÖ ile çekilmemesi için değiştirildi

Bakanlık yetkilisi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bu konuda bir açıklaması olduğunu belirterek, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iletişimde, anlaşmada zorluk çekilmemesi adına tek bir sistem üzerinden gidilmesi gerektiğini, Avrupa'yı da takip etmek ve benzer sistem üzerinden gitmek açısından böyle bir ifadeyle 'vaka' ifadesinin 'hasta' olarak değiştirildiğini, hem DSÖ ile hem Avrupa'daki sistemle entegre şekilde yürümek açısından böyle bir değişikliğe gidildiğini hatırlattı.