Konya'da öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada 20 aylık bebeği balkondan düştü
KONYA'dan gelen sonra haber herkesi üzüntüye boğdu. Çumra ilçesinde öğretmen olan anne ve babası canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık Kumsal bebek hayatını kaybetti.
KONYA'nın Çumra ilçesinde sınıf öğretmenleri Mustafa Bayram ve eşi Deniz Bayram, evlerinde online ders verdikleri sırada, üst kat komşularında kalan 20 aylık kızları Kumsal Bayram, 7'nci katın balkonundan dengesini kaybederek düştü.
Hayatını kaybeden Minik Kumsal, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, dün İzzetbey Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Tömtöm İlkokulu’nda görevli öğretmen Mustafa Bayram ve Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu’nda görevli eşi öğretmen Deniz Bayram evlerinde online ders verdikleri için 2 çocuğunu, bakıcılıklarını yapan üst komşularına bıraktı.
Çiftin çocuklarından Kumsal Bayram, balkonda dengesini kaybedip 7'nci kattan düştü. Durumu fark eden baba Bayram, otomobille kanlar içindeki kızı Kumsal'ı, Çumra Devlet Hastanesine götürdü.