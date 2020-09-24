ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den PKK/PYD'ye 'anayasa' sözü!

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin PKK/PYD’ye verdiği güvencelere ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre Jeffrey, Fırat’ın doğusundaki özerk etnisiteyi Cenevre’deki anayasa yazım sürecine taşıma sözü verdi.

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Suriye’de ABD gözetiminde PKK/PYD ile ENKS arasında yapılan anlaşmanın ardından Washington’un terör örgütüne verdiği teminatlar Türkiye’nin gündeminde.

Jeffrey'in Suriye'deki bölücülere verdiği “Türkiye operasyon yapmayacak!” güvencesinin ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Gazeteci Fehim Taştekin’in Duvar’daki yazısına göre, Jeffry’nin PKK/PYD’ye 21 Eylül’de Kamışlı’daki toplantıda verdiği teminatlar bununla sınırlı değil. Yazıda ayrıca Fırat’ın doğusundaki özerk statünün Cenevre’deki anayasa yazım sürecine taşınması sözünün de verildiği aktarıldı:

ABD'nin hedefi PKK/YPG'yi yasallaştırmak

“… Jeffrey Amerikalı yetkililer arasında niyetleri açık eden biri. Kürt kaynaklara göre 21 Eylül’de Kamışlı’daki toplantıda YPG’ye Türkiye’nin yeni bir askeri harekât düzenlemeyeceği güvencesini vermiş. Jeffrey, Başkan Donald Trump’ın Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile kontrol edilen alanların dışındaki yeni bölgelere girmeme konusunda anlaştığını, aksi halde yaptırımların geleceğini söylemiş. Jeffrey, Fırat’ın doğusundaki özerk etnisiteyi Cenevre’deki anayasa yazım sürecine taşıma amacından da söz etmiş. Evet Amerikalılar siyasi çözüm çabalarını biraz daha Fırat’ın doğusuyla ilişkilendirme eğilimi gösteriyor. Ancak Ankara bariyeri aşılmadan bunu net bir siyasete dönüştürmeleri zor. Genel anlamda hesapta şu var: Eğer Kürt birliği sağlanırsa Suriye’de siyasi geçiş sürecinde müttefik cephe için yeni bir temel atılmış olacak. Bunu Suriye muhalefetinin yeniden güç alacağı bir zemin olarak da kurguladıklarını anlıyoruz.”

PKK'yı İran'a karşı kullanma hedefi

ABD’nin İran’ı kuşatma hedefine de değinen Taştekin, “Jeffrey’nin son Irak-Suriye ziyareti, ABD’nin bölge stratejisinin varmak istediği yerle ilgili bir şeyler söylüyor. Kürt askeri-siyasi varlığı İran’ı kuşatma hedefini de içeren daha geniş bir stratejide denkleme giriyor. Bu siyasette Kürtlere atıf giderek belirgin hale geliyor. Amerikalılar açısından yoğrulması ve şekillendirilmesi gereken bir potansiyel” ifadelerini kullandı.