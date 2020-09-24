Tokat'ta kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı

TOKAT'ta zihinsel engelli Saniye Göçer (63), geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Kimsesiz olan Balkan'ı son yolculuğuna il protokolü uğurladı. Yaşlı kadının 20 yıldır bakımevinde bir başına yaşadığı öğrenildi...

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Tokat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 20 yıldır yaşamını sürdüren ağır zihinsel engelli ve kimsesiz Saniye Göçer, dün gece rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Göçer'in vefat ettiğini ve kimsesinin olmadığını öğrenen Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir cenazeye katıldı.

Göçer, protokolün katıldığı cenaze namazı sonrası kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.