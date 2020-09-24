Otobüste uyuyakalan doktor konuştu beni bu süreçte en çok üzen olay

"Otobüse kendimi atmamla uyuyakalmışım"

"Benim için diğer günlerden farkı yoktu. Çoğu sağlık çalışanı için de öyle. Bildiğiniz gibi pandemiden dolayı bayağı yoğunuz. Yani bizim için sıradan bir olay ama demek ki vatandaşımızın ilgisini çekmiş. Ben 2 aydır acilde çalışıyorum. O anda bir sabah nöbeti çıkışıydı. Sabah nöbetlerinde akşam 5'ten sabah 8'e kadar. Bir sabah nöbeti çıkışında biraz yorgunluk oldu, ben de otobüse kendimi atmamla uyuyakalmışım. Bir vatandaşımız da bunu çekmiş, o görüntüleri paylaşmış. İnsanlarımız virüse karşı uyarıları dikkate alsın. Maskesini taksın, sosyal mesafeye uysun.