MGK Erdoğan başkanlığında toplandı! Gündem Doğu Akdeniz

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 15.35'te başlayan toplantıda bir numaralı gündem maddesi Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim ve izlenecek yol haritası...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) bir numaralı maddesi Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Masada hangi konular var?

- Masada; Yunanistan’la yaşanan gerilim sonrası diplomatik temasların artması, Fransa’nın tutumu, Atina-Ankara arasında başlayacak olan istikşafi görüşmeler ele alınacak.

- Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa etmesi halinde Libya’da izlenecek yol haritası da toplantıda görüşülecek konular arasında…

- Toplantıda; PKK, FETÖ ve IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar değerlendirilecek.