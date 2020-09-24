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Eskişehir'de otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

ESKİŞEHİR'de seyir halindeki bir otomobilde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

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ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde, bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla yolu mevkisinde E.D. idaresindeki 26 PN 821 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Bu sırada, alevler yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

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