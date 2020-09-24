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Sputnik V aşısı için 1.2 milyar dozdan fazla sipariş verildi!

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V için 1.2 milyar dozdan fazla sipariş aldıklarını açıkladı.

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Aşı çalışmalarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Dmitriyev, "Sputnik V'ye yönelik küresel ilgiyi ele alacak olursak, bu aşı için halihazırda 1.2 milyar dozun üzerinde sipariş aldık. Dış ülkelerin bu ilgisi, Rus aşısının kalitesini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Dmitriyev, aşıya ilgi gösteren ülkelerin Rusya'nın yaklaşımının daha etkili, daha net ve daha güvenli olduğunu gördüğünü ve bunun büyük önem arz ettiğini vurguladı.

"Rusya tüm vatandaşlarına aşı yapan ilk ülke olacak"

Aşı üretim kapasitesine de değinen Dmitriyev, aralık sonuna doğru ayda yaklaşık 10 milyon doz seviyesine çıkmayı planladıklarını kaydetti. Bu sayede Rusya'da aşı olmak isteyen herkesi 6-9 aylık bir dönemde aşılama imkanının olacağını söyleyerek Rusya'nın tüm vatandaşlarına Kovid-19 aşısı yapan ilk ülke olacağının altını çizdi.

İkinci koronavirüs aşısının patenti haftaya... 

Bununla birlikte Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve ülkenin ikinci koronavirüs aşısının patentinin de gelecek hafta verilebileceği belirtildi. Rusya Federal Fikri Mülkiyet Hizmetleri (Rospatent) Başkanı Grigoriy İvliyev, Rus basınına yaptığı açıklamada, gelecek hafta Vektor Merkezi’nin geliştirdiği aşının tesciline yönelik başvuru çalışmalarının tamamlanacağını ifade etti.

İvliyev, başvuru onaylanırsa, aşının patentinin verileceğini kaydetti. İvliyev, “Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısına patent vermiştik, ancak Vektor Merkezi’nden de aşı başvurusu var. Gelecek hafta bu yöndeki çalışmaları tamamlayacağız” dedi.

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