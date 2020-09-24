İkiz kızların ismini duyanlar Adıyaman'da şaşırıp kalıyor

Çocuklarına da doğumlarının ardından iki ülkenin ismini koyduğunu anlatan Neddef, "Eşimle çok düşündük ve sonunda ülkemiz Suriye ile bize kucak açıp çok sevdiğimiz yeni ülkemiz Türkiye koymaya karar verdik. Görenler ve duyanlar şaşırıyor ama biz alıştık ve kızlarımızı da isimlerini de çok seviyoruz" dedi.