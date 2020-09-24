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İstanbul'da deprem oldu büyüklüğü kaç? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması

İSTANBUL'da saat 16.38'de deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD'ın son dakika deprem açıklamasına göre sarsıntının büyüklüğü 4.2 oldu.

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İstanbul'da hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. Depremin büyüklüğüne ilişkin Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın açıklama yaptı. Kandilli Rasathanesi 4.3 büyüklüğünde derken, AFAD sarsıntının büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi de daha sonra depremin büyüklüğünü 4.2 olarak güncelledi. 

Valilikten açıklama
İstanbul Valiliği depremle ilgili yaptığı açıklamada "Saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir" dedi.

Depremin merkez üssü Marmara Denizi olarak belirlendi... AFAD sarsıntının tam olarak Marmara Ereglisi Tekirdağ açıklarında olduğunu duyurdu.

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