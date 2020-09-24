İstanbul'da öğrenci ve personel servisi ücretlerine zam!

İSTANBUL'da UKOME toplantısında, öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında yapılan zam teklifi kabul edildi.

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Zammı yeterli bulmadılar

Toplantıda öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 11.50 oranında zam önerisi de oya sunuldu. Sektör temsilcileri, pandemi nedeniyle mart ayından beri çalışmadıklarını şu an sadece 1. sınıf öğrencilerinin taşındığını, önlerini göremediklerini belirterek zammı yeterli bulmadıklarını söyledi.

Zam kararı oybirliği ile kabul edildi.

Sektör temsilcileri, oylamanın ardından pandemi kısıtlamaları nedeniyle velilerle sorun yaşadıklarını fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirterek bu konuda da düzenleme yapılmasını istedi. Zam kararı oybirliği ile kabul edildi.

Komisyondan, pandemi nedeniyle taşımacılıkla ilgili kısıtlama olursa zam oranının tekrar UKOME gündemine taşınacağı açıklandı.