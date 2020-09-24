BIST 1.119
DOLAR 7,64
EURO 8,90
ALTIN 455,85
HABER /  YEREL
ADV Tatilin adresi Barut Hotels

Manisa Ülkü Ocakları sabah namazı sonrası esnafı kapı kapı gezip zarf içinde para bıraktı

İhlas Haber Ajansı

MANİSA Ülkü Ocakları, Ahilik Haftası dolayısıyla sabah namazının ardından esnafların dükkanlarını kapı kapı gezerek zarf içinde siftah parası ve maske takma aparatı bıraktı.

Abone ol

Manisa Ülkü Ocakları, korona virüs sürecinde zor dönemler geçiren Manisa esnafını mutlu eden anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Sabah namazının ardından esnaf dükkanını açmadan kapı kapı gezen Ülkü Ocakları yönetimi, zarf içinde 1 TL siftah parası ile maske takma aparatı bıraktı.

1 TL siftah parası

800 esnafa siftah parası bırakılmasının ardından konuşan Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, “Ülkü Ocakları olarak sabah namazının ardından Ahilik Haftası münasebetiyle esnafımıza siftah parası bırakmak için arkadaşlarımızla sokaklardayız. Ülkemiz olarak zor durumlar geçirdiğimiz, gelecek olarak ümitli olduğumuz bugünlerde esnafımızın yanında olduğumuzu belirterek esnafımız sabah dükkanını açtığında bizim siftah paramızla günlerimize başlaması ve gençlerimizin varlığını her zaman hissetmeleri için onlara duamızı içine koyduk. Ülkemizin içinde olduğu pandemi dolayısıyla maske ve maske aparatı hediye ettik” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Otobüste uyuyakalan doktor konuştu beni bu süreçte en çok üzen olay Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da öğrenci ve personel servisi ücretlerine zam!
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: Mart ayındaki tedbirlerimize geri döneceğiz
Ekrem İmamoğlu'nun 6 bin taksi teklifine UKOME'den ret
Veli eğitiminde ilk ders yarın! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk dersi verecek
Polisleri tehdit etmişti! Adliyeye sevk edilirken 'Teşkilat kim?' sorusuna 'Görüşeceğiz' yanıtını verdi
İçişleri Bakanlığı'ndan bomba genelge! Koronavirüste eksik bilgi verene hapis ve para cezası
ÖNCEKİ HABERLER
DGS tercihleri ne zaman başlıyor? Sorusu yanıt buldu ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı
Bolu'da ilginç olay! Arkadaşlarını uyardı 10 dakika sonra kendi başına geldi
Danilo Şef'in restoranı nerede Danilo Zanna restoranı var mı?
Emlak Katılım İstanbul'da beş yeni şubesini hizmete aldı
İstanbul Valisi koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı! O işletmeler kapatıldı
Alper Erözer kimdir koruma tuttu işin aslı başka çıktı
Yorumlar