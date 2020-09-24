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Koronavirüs Zlatan Ibrahimovic'i de yakaladı

İhlas Haber Ajansı

İTALYA Serie A'da top koşturan futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

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Milan'ın golcü futbolcusu Ibrahimovic, koronavirüse yakalandı. 24 yaşındaki oyuncu Leo Duarte'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından İtalyan temsilcisindeki tüm futbolculara tekrar test yapıldı ve Zlatan Ibrahimovic'in de korona virüse yakalandığı ortaya çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, diğer oyuncular ve teknik heyetin sonuçlarının ise negatif olduğu belirtildi.

Milan, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakiplerinden biri.

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