Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Ekin Beğen'in eski halinden eser yok! Son hali görenleri şoke etti

Kısmetse Olur programıyla tanınan fenomen gelin adayı aşk haberiyle bir süre gündemde kalmayı başarmıştı. Programın bitmesinin sonrasında yaptığı açıklamalarla ses getirmeyi başaran Ayça Beğen, Kısmetse Olur evinde yaşanan aşk ve kavgaların kurmaca olduğunu itiraf etmişti.