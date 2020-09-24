Galatasaray - Hajduk Split maçını şifresiz yayınlayan kanal var mı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını konuk edecek. Müsabaka, D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayınlanacak. Peki maçı canlı veren kanal var mı? İşte tümde taylar...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayınlanacak.

Ancak Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart üyeliğinin bulunması şart. Dolayısıyla maçı şifresiz veren kanalları araştıran taraftarlar, 'Galatasaray - Hajduk Split maçını şifresiz yayınlayan kanallar' şeklinde arama yapıyor.

İşte, bu maçı şifresiz veren kanallar

Geçtiğimiz hafta, Neftçi Bakü maçını şifresiz veren Azerbaycan kanalı CBC Sports, Hajduk Split mücadelesini de şifresiz olarak yayınlayacak. Karşılaşma, Arena Sport 3, sportdigital ve WinSport TV'den de şifresiz olarak yayınlanacak. Kaynak: Galatasaray - Hajduk Split maçını şifresiz yayınlayan kanallar | Galatasaray - Hajduk Split Misli.com izle

Organizasyona Galatasaray gibi 2. eleme turundan dahil olan Hırvatistan temsilcisi ise bu turda Makedonya'nın Renova takımını 1-0'lık skorla saf dışı bıraktı.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i ise şu sekilde:

Fatih - Omar, Donk, Marcao, Linnes - Taylan, Belhanda - Ömer, Emre, Babel - Diagne

Hakemler

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yönetecek. Pawson'un yardımcılıklarını Lee Betts ile Ian Hussin üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Kazanan taraf tur atlayacak

Galatasaray-Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için bugünkü müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.

Turu geçerse muhtemel rakipler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.