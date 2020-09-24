Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş için İstanbul’a gelen Vincent Aboubakar’ın yaklaşık 4 saat süren sağlık kontrolü sona erdi.

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Porto ile sözleşmesini yolları ayırmasının ardından İstanbul’a gelen 28 yaşındaki oyuncu, geniş çaplı bir sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde problem çıkmaması halinde Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Aboubakar’ın sakatlık riskinin yüksek olması nedeniyle yapılacak kontratta Kamerunlu oyuncunun alacağı ücret performansa ve maç adedine göre belirlenecek.