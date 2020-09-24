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Bursa'da tarlada dehşet: Tartıştığı eşinin arkasından kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da Tuğrul B. (35), tarlada bilinmeyen nedenle tartıştığı eşine tüfekle kurşun yağdırdı. Belinden ve kalçasından yaralanan 34 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılırken cani koca kayıplara karıştı.

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Olay Orhangazi ilçesi Çeltikçi Mahallesinde meydana geldi. Tarlada çalışan Tuğrul B. ile eşi Duygu B. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. İddiaya göre tüfeği alan Tuğrul B, eşi Duygu T’ye arkasından ateş etti.

Beline ve kalçasına saçma isabet eden Duygu T. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Duygu T, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Eşini tüfekle yaralayan koca Tuğrul T. ise bir otomobille kayıplara karıştı. Jandarma, Tuğrul B’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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