Adana'da cenaze aracı şoförüne silahlı saldırı
ADANA'da cenaze aracı sürücüsü ışıklarda araç içerisinde tabanca ile vurularak ağır yaralandı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Türkmenbaşı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, cenaze aracı sürücüsü Resul Yalnızcagil, Belediyeevleri Kavşağına geldiği sırada kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yanına yaklaşan C.Y. tabanca ile ateş edip kaçtı.
Yalnızcagil vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise kaçarken tabancayı olay yerinde düşürdü. Vurulan şahsın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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