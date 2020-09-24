Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanıyor mu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda bugün Portekiz'in Rio Ave takımıyla karşı karşıya gelecek. Beşiktaş taraftarları maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte yanıtı...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda bugün Portekiz'in Rio Ave takımıyla karşılaşacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Hangi kanal yayınlayacak?

Bu akşam saat 20:00'de başlayacak karşılaşma D-Smart 20.kanaldan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı D-Smart Go uygulaması üzerinden bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan izleyebilirsiniz.

Yasal bahis firması Misli.com, Beşiktaş taraftarlarına müjdeli bir haber verdi. Misli.com sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş - Rio Ave karşılaşmasının Misli.com android ve IOS uygulamaları üzerinden ücretsiz canlı bir şekilde takip edilebileceği açıklandı.

Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için bugünkü karşılaşmaya çıkacak.

Rio Ave ise 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.

MUHTEMEL 11

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Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.