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AK Partili Özhaseki'den olay sözler: FETÖ gibi evlatlarımızı zehirleyen şizofren bir yapı çıktı ortaya

"FETÖ gibi şizofren bir manyağa, sapığa bağımlı hale getirip, güya İslami bir anlayış gibi sunarak, kendi evlatlarımızı zehirleyen bir yapı çıktı ortaya." diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Liderimizin öngörüsü, cesareti, dirayeti, bu milletin büyüklüğü sayesinde, bunu hep söylememiz lazım, bugünleri de aştık" dedi.

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Balıkesir AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle buluşan Özhaseki, şehirde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özhaseki, uzmanlarla AK Partili belediyeleri ziyaret ettiklerini, şehirlerdeki projeleri incelediklerini, vatandaşlarla buluştuklarını ve bir rapor hazırlandığını anlattı.

"50 yıllık bir bela"

FETÖ'nün 50 yıllık bir bela olduğunu ifade eden Özhaseki, milletin çocuklarını kandırıp ailelerinden, dinlerinden ve milli duygularından kopardığını belirtti. Özhaseki, "FETÖ gibi şizofren bir manyağa, sapığa bağımlı hale getirip, güya İslami bir anlayış gibi sunarak, kendi evlatlarımızı zehirleyen bir yapı çıktı ortaya. Bir gecede de neredeyse 300 küsur generalimiz var, yarısının ihtilale karıştığı bir ortam, günlerce hazırlanmış bir ortam, uçaklarla, tanklarla, toplarla ihtilale kalktılar. Liderimizin öngörüsü, cesareti, dirayeti, bu milletin büyüklüğü sayesinde, bunu hep söylememiz lazım, bugünleri de aştık" diye konuştu.

"Bizde başka partilerde olduğu gibi sandalyeler havada uçuşmaz"

Ziyaretlerinin bir denetleme, teftiş olmadığını belirten Özhaseki, "Bugün Türkiye'de 1389 belediye var, bunun 796'sı AK Parti'li belediyeler. Nüfusun yüzde 56-57'sine bizler hitap, hizmet ediyoruz. AK Parti belediyeciliği adeta destanlar yazıyor. Bu da elbette yerelde seçtiğimiz başkan arkadaşların gayreti ama istişareyle, kendi içimizde dayanışmayla, birliktelikle oluyor" ifadesini kullandı.

"Ateşten gömlek" vurgusu

Kongrelerin iyi bir şekilde devam ettiğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu: Bizde başka partilerde olduğu gibi sandalyeler havada uçuşmaz, kafalar, gözler kırılmaz çünkü bir menfaat çekişmesi yok. Hani hep söylenir ya 'ateşten gömlek giyiyorum' diye, bunu söyleyen arkadaşları gidin alnında öpün. Eğer bir belediye başkanı, milletvekili, il başkanı kardeşim hiçbir menfaat olmadan devam eder bu işe, bunu inanarak söylüyorsa ve bu işin peşinde koşuyorsa gerçekten ateşten gömlektir. Bizim parti olarak bir derdimiz var, bu dertle biz yaşamaya da alıştık. Bu milletin kalkınması, güçlenmesi, büyümesi, Türk milletinin derdi neyse bizim de derdimiz o.

"Devlet kurmaya kalkıyorlar"

Türkiye'nin birkaç yıldır yaşadıklarını dünyada yaşayan bir başka ülke olmadığına işaret eden Özhaseki, "O büyük ülke dediğimiz, güçlü ülke dediğimiz adamlar, bizim yaşadığımı süreci yaşasalar acaba ayakta kalabilirler miydi? 50 yıldır PKK denilen lanet bir örgüt var, güçlü bildiğiniz ülkelerin hepsi destek veriyor ve 3-5 sene önce de çukurlar kazmışlar, bağımsızlık ilan ediyorlar, ülkeyi bölüp, Suriye'de bir toprak parçasıyla birleştirip devlet kurmaya kalkıyorlar. Arkasında kim var, aklınıza gelen bütün ülkeler var. O günlerde bakanlar kurulundaydım, o günleri birebir yaşamış olarak söylüyorum.

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