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Dünyanın en zengin futbolcusu Portekiz ekibine transfer oldu

Demirören Haber Ajansı

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu genç yaşta geride bırakıp dünyanın en zengin futbolcusu unvanını elinde tutan Faiq Bolkiah (22), Leicester City altyapısından Portekiz Ligi ekibi Maritimo'ya transfer oldu.

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Futbolcunun zenginliği ise babadan geliyor. Brunei Kralı Jefri Bolkiah'un oğlu ve Brunei prensi Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan Faiq Bolkiah, kariyerinde hiçbir profesyonel maçta oynamadan yeni bir takıma imza atarak dikkat çekti.

Los Angeles'ta doğan Faiq Bolkiah, Southampton alt yapısında futbola başlamış ardından da İngiliz futbol kulübü devi Chelsea alt yapısında forma giymişti.

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