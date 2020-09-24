Marcao'ya Fransız devinden transfer teklifi

Avrupa kulüplerinin radarına düşen Galatasaray yıldızı Marcao'ya Fransız ekibi Lyon talip oldu.

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Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Roma'nın ardından şimdi de Lyon'un gündemine geldi. Fransa'nın L'Equipe gazetesinin haberine göre Fernando Marçal'u Wolverhampton'a satan Lyon, Joachim Andersen'i de satarsa rotasını Galatasaray'dan Marcao'ya çevirecek.

Takımda stoper oynayabilecek 4 futbolcusu kalan Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın da Marcao için olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki futbolcunun potansiyelinin parlak olduğu belirtildi.