Amatör futbolcular federasyona yürüdü: Biz futbolun gariban insanlarıyız...

Böyle seslendi: biz artık çakmağı çaktık artık onlar düşünsün

Sözlerine devam eden Öztürk, "Sadece virüs kitleri yüzünden maçlar oynanmıyor bahanesini bize sunuyorlar. Biz buna inanmıyoruz. Bizim bir davamız var. Biz ülke olarak herkese kucak açıyoruz ama kendi öz evlatlarına, toplasan 30 bin tane futbolcuya sahip çıkamayacak kadar kötü müyüz? 12 yıldır bizi her seferinde kandıran Ali Düşmez (TFF Amatör İşler Sorumlusu) ve ekibine sözümüz şudur; biz artık çakmağı çaktık artık onlar düşünsün." dedi.