Amatör futbolcular federasyona yürüdü: Biz futbolun gariban insanlarıyız...
TFF'nin (Türkiye Futbol Federasyonu) amatör ligler hakkında Ekim ayında karar alacağını duyurmasıyla sporcular Riva'daki merkez binada toplandı. 8 aydır aç olduğunu belirten futbolcular '14 kişi halı sahada zevkine maç yapıyor ama para kazanan amatörler maç yapamıyor' şeklinde konuştu.
Koronavirüs pandemisi sebebiyle yaklaşık 8 aydır top oynayamayan amatör futbolcular, soluğu Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’da bulunan merkez binasında aldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin olduğu protesto gösterisine, Türkiye’nin dört bir yanında top koşturan amatör futbolcular katıldı.
Oyuncular, liglerinin başlaması için federasyona çağrıda bulundu. Amatör oyuncuların aralarından seçtikleri sözcüler ile federasyon yetkilileri, bir süre toplantı yaparken, eylem sırasında Torosgücü kalecisi Emrullah Öztürk, gazetecilere konuştu.
"Bizler futbolun emektarları ve gariban insanlarıyız"
Amatör maçlar oynamadığı için evlerine ekmek götürmekte zorlandıklarını dile getiren Emrullah Öztürk, “Bizler futbolun emektarları ve gariban insanlarıyız. Ekmek davamızın peşinde, Türkiye’nin dört bir yanından buraya sesimizi duyurmaya geldik. Biz, bize yapılan haksızlığı dile getirmek için buradayız. Kimseyle kavga etmek için gelmedik" dedi.
Böyle seslendi: biz artık çakmağı çaktık artık onlar düşünsün
Sözlerine devam eden Öztürk, "Sadece virüs kitleri yüzünden maçlar oynanmıyor bahanesini bize sunuyorlar. Biz buna inanmıyoruz. Bizim bir davamız var. Biz ülke olarak herkese kucak açıyoruz ama kendi öz evlatlarına, toplasan 30 bin tane futbolcuya sahip çıkamayacak kadar kötü müyüz? 12 yıldır bizi her seferinde kandıran Ali Düşmez (TFF Amatör İşler Sorumlusu) ve ekibine sözümüz şudur; biz artık çakmağı çaktık artık onlar düşünsün." dedi.