BIST 1.120
DOLAR 7,62
EURO 8,89
ALTIN 458,31
HABER /  YEREL
ADV Tatilin adresi Barut Hotels

Nevşehir'de Leonardo da Vinci tablosunun dokunduğu ipek halı 80 bin dolara satışa çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı

NEVŞEHİR'de halı mağazası işletmecisi Oğuz Mayadağ, İtalyan'ın ünlü ressamı Leonardo Da Vinci'nin 'Son Akşam Yemeği' isimli tablosundan esinlenerek 0.20 metrekarelik saf ipekten dokunan halıyı 80 bin dolardan satışa çıkardı.

Abone ol

NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki halı mağazası işletmecisi Oğuz Mayadağ, her santimetrekaresinde 700 düğüm bulunan ve bir kadın tarafından 3 yıllık bir sürede saf ipekten dokunan 0.20 metrekarelik halıyı satışa çıkardı.

Mayadağ, "Dünyanın da en ünlü halılarının dokunduğu Hereke'de bir kadının 3 yıllık el emeği göz nuru dökerek yaptığı ipek halıyı 2 yıl önce işletmeme kazandırdım. Metrekaresinde 700 düğüm bulunan ve oldukça nadide özellikteki 0.20 metrekarelik halıyı 80 bin dolardan satışa çıkarttım" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Eylül 2020)
İstanbul’daki deprem öncü mü? Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan açıklama
İstanbul'da ikinci baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı
Şanlıurfa'da trafik kazası geçiren hemşire hayatını kaybetti
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi
İstanbul'da deprem oldu büyüklüğü kaç? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Samsunspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
İlginç bir konsept kitap: Hikayedeki Seni Bul
Walison Fonseca eşi ve kızının instagram halleri fena! Walison'un fimleri neler?
Dünyanın en zengin futbolcusu Portekiz ekibine transfer oldu
Marcao'ya Fransız devinden transfer teklifi
Çorum'da 18 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı
Yorumlar