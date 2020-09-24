Papa II. John Paul'un kutsal emanetleri katedralden çalındı

İtalya’da bulunan bir katedralden Papa II. John Paul'a ait kutsal emanetler çalındı.

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İtalya’nın Preguia bölgesinde bulunan Spoleto kentindeki katedralde tutulan 27 yıllık hükümdarlığın ardından 2005 yılında hayatını kaybeden Polonyalı Papa II. John Paul'a ait kutsal emanetler kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Spoleto Piskoposluğu tarafından yapılan açıklamada; Aziz Papa II. John Paul'un kanının damlalarının bulunduğu altın ve kristalden olan kasanın çalındığı aktarıldı.

Piskoposluk, gece saatlerinde katedrali kapatan görevlinin durumu fark ettiğini açıkladı.

Polis, katedralin içinde ve dışında bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceliyor.