Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalıştılar

Asya ülkesi Vietnam'da polis, otel çöplerinden toplanan ve yeniden satılmak üzere temizlenip paketlenen 324 bin kullanılmış prezervatife ele koydu. Depo sahibi ise kendisini "Ayda birer kez kullanan kişilerle temasa geçip burada topluyoruz. Kötü bir şey yapılmadı" şeklinde savundu.

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Vietnam'ın Binh Duong eyaletindeki bir depoya düzenlenen baskında, piyasaya yeniden satılmak için kullanılmış 324 bin prezervatif ele geçirildi. Olayla ilgili olarak depo sahibi Pham Thi Thanh gözaltına alındı.

"Pes" dedirten savunma

Thanh, olayla ilgili verdiği ifadesinde, "Kullanılmış prezervatifleri temizliyoruz. Ayda birer kez kullanan kişilerle temasa geçip burada topluyoruz. Kötü bir şey yapılmadı" diye kendini savundu.

İmha edilecek

Thanh daha sonra sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildiği ifade edildi. Ele geçirilen prezervatiflerin ağırlığı 369 kilogram olduğu belirtildi. Binh Duong İl Piyasa Yönetimi Müdürü Tran Van Tung, delil olarak ele geçirilen prezervatiflerin tehlikeli tıbbi atık sayıldığından dolayı soruşturma biter bitmez hemen imha edileceğini söyledi.

Polis, fabrika sahibinin tutuklandığını, sorgulamanın ardından resmi suçlamaları yönelteceklerini açıkladı.