BIST 1.120
DOLAR 7,62
EURO 8,90
ALTIN 456,77
HABER /  DÜNYA
ADV Tatilin adresi Barut Hotels

Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalıştılar

Asya ülkesi Vietnam'da polis, otel çöplerinden toplanan ve yeniden satılmak üzere temizlenip paketlenen 324 bin kullanılmış prezervatife ele koydu. Depo sahibi ise kendisini "Ayda birer kez kullanan kişilerle temasa geçip burada topluyoruz. Kötü bir şey yapılmadı" şeklinde savundu.

Abone ol

Vietnam'ın Binh Duong eyaletindeki bir depoya düzenlenen baskında, piyasaya yeniden satılmak için kullanılmış 324 bin prezervatif ele geçirildi. Olayla ilgili olarak depo sahibi Pham Thi Thanh gözaltına alındı.

"Pes" dedirten savunma
Thanh, olayla ilgili verdiği ifadesinde, "Kullanılmış prezervatifleri temizliyoruz. Ayda birer kez kullanan kişilerle temasa geçip burada topluyoruz. Kötü bir şey yapılmadı" diye kendini savundu.

İmha edilecek
Thanh daha sonra sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildiği ifade edildi. Ele geçirilen prezervatiflerin ağırlığı 369 kilogram olduğu belirtildi. Binh Duong İl Piyasa Yönetimi Müdürü Tran Van Tung, delil olarak ele geçirilen prezervatiflerin tehlikeli tıbbi atık sayıldığından dolayı soruşturma biter bitmez hemen imha edileceğini söyledi.

Polis, fabrika sahibinin tutuklandığını, sorgulamanın ardından resmi suçlamaları yönelteceklerini açıkladı.

Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Güvenlik Kurulu'ndan Doğu Akdeniz mesajı
Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi
Süleyman Soylu ne demek istedi?
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Eylül 2020)
İstanbul’daki deprem öncü mü? Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan açıklama
İstanbul'da ikinci baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Papa II. John Paul'un kutsal emanetleri katedralden çalındı
Fousseni Diabate, Trabzonspor için İstanbul'a geldi
Nevşehir'de Leonardo da Vinci tablosunun dokunduğu ipek halı 80 bin dolara satışa çıkarıldı
Bartın'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
Samsunspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak kimdir evli mi?
Yorumlar