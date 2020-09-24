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Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Marmara Denizi'nde saat 21.06'da 3.6 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 17.77 km olarak açıklandı. Marmara'da akşam üzeri 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 21.06'da Marmaraereğlisi merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, yerin 17.77 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli depremin şiddetini 3.7 olarak ölçtü
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 3.7 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem 14.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti
Öte yandan, saat 16:38'da Marmaraereğlisi'nde İstanbul'da şiddetli şekilde hissedilen 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

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