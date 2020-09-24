Galatasaray'ın Hajduk Split maçında sürpriz isim

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na gelen Hajduk Split TV spikeri Mirte Surjak, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hajduk Sprit'i 2-0 yenerek tur atladığı maça güzelliğiyle damga vurdu.

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, Hajduk Sprit'i 2-0 yenerek Avrupa'da yokuna devam etti. Karşılaşma öncesinde Hajduk Split TV spikeri Mirte Surjak, güzelliğiyle adeta büyüledi.

Güzel spiker, maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le de röportaj yaptı. Fatih Terim, bu röportajda, "Hajduk, tarihi olan bir kulüp. Bu takım hakkında çok şey biliyorum. Önemli isimler yetiştirdi. Zor bir maç oynayacağız. Bizim için çok önemli bir gece. Turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Hajduk Split TV spikeri Mirte Surjak, Galatasaray'ın evi Türk Telekom Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne hayran kaldığı söyledi. Surjak, canlı yayında, "Bu stat gerçekten etkileyici" diye konuştu.