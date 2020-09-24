Hatay'da ormanı yakan şahıs yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 8 ayrı yerde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, ormanı yakan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı.

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Hatay Arsuz'da bugün saat 12.50 itibarıyla 8 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı.

Suçüstü yakalandı

8 farklı noktada yangını çıkaran şahıs ise suçüstü yakalandı. Yakalanan Fatih M.'nin daha önceden devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu belirlendi.

"Adli işlem başlatılmıştır"

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise yangının saat 13.00 sıralarında Hacıahmetli Mahallesi Meryem Ana mevkisindeki ormanlık alanda çıktığı anımsatılarak, "8 ayrı noktada meydana gelen orman yangınına müdahale esnasında Arsuz Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personel tarafından yangını çıkaran şahıs fark edilerek yakalanmış ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesine olay yerinde teslim edilmiştir. Şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.