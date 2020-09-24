Şanlıurfa'da trafik kazası geçiren hemşire hayatını kaybetti
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde devrilen otomobildeki bir hemşire hayatını kaybederken; bir başka hemşire ise ağır yaralandı.Abone ol
ŞANLIURFA-Adıyaman karayolunun 35’inci kilometresinde meydana gelen kazada; Kemal D.’nin kullandığı 63 BM 347 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada; Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşire Sultan Akay (22) ile meslektaşı Kemal D. yaralandı.
Ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan Sultan Akay hayatını kaybederken; Kemal D.’nin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.