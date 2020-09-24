Ziya Selçuk EBA TV'ye yapılan siber saldırıyı anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yeniden açılmasıyla ilgili konuştu süreci çok dikkatli yürüttüklerini söyledi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde Türkiye'nin dünyanın en başarılı 10 ülkesi arasında olduğunu ifade etti.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilköğretim birinci sınıflar için okuma yazma sorununun iki ayda çözülebileceğini söyledi. Bu konuda velilerin rahat olması gerektiğini belirten Selçuk, sınavların yüz yüze olacağını merkezi olmayacağını söyleyerek sınavlar konusunun önümüzdeki hafta netleşeceğini ifade etti.

Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından önemli satırbaşları:

"2 gün yetmez. Net söylüyorum. Bunu biz tercih etmiyoruz. Keşke okulları hemen açabilsek. Bizim sorumluluğumuz ne? Okulu açmak. Bizim odaklandığımız bu. Okulları açınca ne yapacağız? Bize düşen gereğini yapmak. İlla uzaktan eğitim olsun diye istemiyorum. Benim açımdan çocukların ilk ihtiyaçları duygusal bağ. Öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla bir bağ kurma.

Okuma dediğiniz şey 2 aylık bir şey. Veliler rahat etsinler bunu biz hallederiz. Yaz boyunca çocuklara okuma yazma içeriği verdik. Neye hazırlandığını görsün, neyle karşılaşacağını görsün. Bütün bunlarla ilgili öğretmeniyle oynasın. Bütün bu süreçler aslında bizim hep çocukları, velileri hazırlamamızla ilgiliydi. Hiç şüphe etmesinler biz bunu yaparız.

Mini mini birlerin okuma bayramı

Okuma yazma sürecinde okuma bayramı diye bir şey var. Bu Mart'tan sonra çocuklar hazır olur. Daha sonra yıl sonuna doğru eğlenceli bir şekilde çalışma yapılır. Bu çocuklarımız işin temelini aldılar. Fakat eksik kaldıkları yerlerde bu çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var.

Hangi sınıfların açılması gündemde?

Olası senaryolar çok çok daha kötüleşecekse buna hiç girmeyelim... Bir şey söylerken o kadar dikkatli olmaya çalışıyorum ki. Acaba o kelimenin çocuklarımıza bir sıkıntısı olur mu? Okullar gerçekten dışarıya göre çok kontrollü.

Okul dışında öğretmen denetimi gözetimi olmadığı için, okul içindeki kurallar dışarıda olmadığı için okul daha güvenli bir yer. Kameraların olduğu, nöbetçi öğretmenlerin olduğu bir yer. Sürekli çocuklarımız hijyen temas konusunda da eğitim alıyorlar. Okulların açılıp açılmamasını bu yönden de görmek lazım.

EBA TV

Velilerimizin evinde televizyon varsa, EBA TV bizim her çocuğumuzun buluştuğu ortak paydadır. Bazı evlerde birden fazla kardeş olduğu için aynı saatlerde izlemeleri gerekebilir. Bunun için sürekli tekrarlar koyuyoruz.

EBA destek merkezleri kurduk, 9 bini geçti. 10 günün içerisinde 9 bin tane EBA destek merkezi açılabilir mi? Bu nasıl bir çabadır? Çocuğumuz mahallesindeki herhangi bir okula gidip 'Ben geldim' diyebilir ve orada çalışabilir.

Sadece yaylalar, mezralar, uzak köyler vs. operatörün altyapı yapmadığı yerler var. Altyapı kurmak benim vazifem değil ama benim o çocuklara da bir seçenek sunmam lazım. Diyelim ki Ankara'nın kenar mahallesindeki bir çocuğun bilgisayarı olmayabilir. 1 buçuk milyon kadar öğrencimizin bilgisayar sorunu var. Bizim 18 milyon öğrencimiz var. 16 - 16,5 milyona zaten ulaşıyoruz, bunu EBA'dan biliyorum. Ulaşamayanları da bizimle temasları olmamalarından biliyorum. Biz zaten bu işin %90'ını bir noktaya getirmişiz, geri kalanı için de çalışıyoruz. Bizim için esas olan televizyon. Sınavda sorumlu olacağı dersler var, tekrarları var.

İlkokul, ortaokul, lise olarak 3 tane televizyon kanalı açabilen 3 - 4 tane ülke var. Ama ülkelerin belki %80-90'ı yapamıyor. Biz bunu yaptığımızda 16 milyona hizmet götürüyoruz. Şunu vurgulamak isterim: Salgının başında bizim 40 bin kişilik online kapasitemiz vardı, bunu da ilk defa söylüyorum. Bugünkü 1 milyon 22 bin. Bu sayı daha da artacak.

TV kanallarını kurmuş olmak aslında benim sorumluluğumu büyük ölçüde yerine getiriyor. Bunun %90'ı yapılmış fakat dikkatimiz %10'da. Çalışıyoruz, daha fazlasını yapacağız.

Dünya Bankası'ndan 160 milyon dolarlık bir proje aldık ve 1 buçuk sene içerisinde Türkiye'nin eğitimde dijital bir platformu tamamlanmış olacak.

Yeni şeyler gelecek... Mesela kişiye özel eğitim, öğretmenler için bireyselleştirme, öğrenciler için. Öğrenci 'Okulda şunu almak istiyorum, okul dışında bunu' diyecek. Okul dışında dünyanın da gidişatına bağlı olarak karma bir yapı. Ama bizim esasımız yüz yüze eğitim.

2. sınıflardan sonrası nasıl olacak?

Grup grup bakmak lazım. Şu sınıflar da denebilir, şu gruplar da denebilir.

Bulaş riskinin en yüksek olduğu grup lise

Bilim Kurulu'nun raporları bulaş riskinin en yüksek olduğu grubu lise olarak görüyor. Dolayısıyla bizim en yüksek gruptan başlamamız riskli. Biz bu çocuklarımızın kaygısını azaltmak için destekleme eğitim kurslarında öğrencilerimiz yüz yüze eğitim alıyor. Küçük gruplar halinde geliyorlar böylece riski azaltıyoruz.

Özel eğitimli çocuklarımızı en erken düşünüyoruz çünkü onların sınıfları çok tenha. Araç gereçleri var özel, onlar evde yok. Kafamızda birden fazla takvim var.

EBA TV'ye yapılan siber saldırı

İşin açığı biz bir salgın döneminde uzaktan eğitimin yapılması konusunda öğreniyoruz. Veli öğreniyor mu öğreniyoruz. Arkadaşlar bizim de bilmediğimiz şeyler var. Eksiğimiz var. Yaşadığımız sorunlar var. Ne yapmaya çalışıyoruz. Bunu halletmeye çalışıyoruz. Dünyada 5-6 tane ülke yol almış durumda. Bunun içinde Türkiye'de yer alıyor. Tekil olarak her zaman sorun olur. İlerde de olur. Hiçbir zaman sorun olmayacak gibi bir garanti veremem. Twitter kapandı ulaşılamadı gibi durum oluyor mu? Oluyor. EBA'da da olur. Bunun olmaması için gayretimiz. Bu saldırının nereden geldiğinin çok teknik detayları var. Nedenini tabi ki öğrendik.

Salı günü birden bire yüzbinlerce kişi aynı anda girdi. Belirli saatler arasında belirli sınıfların girmesini bekliyoruz. Bir anda yüklenme oldu. Diğer yandan saldırılar meydana geldi. Hepsi sebep oldu. Öğleden sonra zaten geri açıldı.

Her şeyin olumsuz olarak algılanmasının ruh sağlığı açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Ben olumsuz bir durumda bile acaba avantajı dezavantajı var mı diye bakarım. Talebin yüksek olması zaten. Benim bundan mutlu olmam benim hayat görüşümle ilgili. "EBA çöktü" buna niye sevinilir, bundan niye mutlu olunur? İnanılmaz şey var. Bunun üzerine gidip gidip. Bunu biz çözeriz. İlerde bir problem olur mu olabilir tabi. Biz bunu çözmeye çalışıyoruz. İnternet mimarisi açısından dünyadaki birçok uzmandan farklı öneriler oluyor., Onları da yaptıkça iş daha kolaylaşacak. Teknik altyapıyı geliştiriyoruz, iyileştiriyoruz.

Ben diyorum ki ilk başladığımızda 40 bin kişilikti. Markete gidelim istediğimizi alalım gibi bir şey değil bu. 18 milyon öğrencinin ya da yarısını aynı anda yüklesek emin olun bankacılık sistemi zora girer.

Bu bir uzmanlık alanı. 'Niye böyle yapmadılar?' gibi bir şey değil. Gerçekten çok iyi uzmanlarımız var. Hocalarımız var. Onlara danışıyoruz yapıyoruz.

Dünyanın ya da Avrupa'nın hangi ülkesinde böyle bir altyapı var? Hiçbir ülkede yok. Nüfusun tamamını aynı anda online yapan bir sistem. Bu kadar da açık bir konu aslında.

Uzaktan eğitimde başarı oranı

İlk psikolojik destek hattını kuran ülke Türkiye. Bu tür hizmetlerin verilmesi. HES hizmetiyle salgın altyapısının kontrol edilmesi. 8-9 parametre var. Öğretmen eğitimleri, okul denetimleri... Bunlara baktığımız zaman dünyadaki ülkelerin içerisinde kesinlikle ilk 10'dayız.

Okul müdürümüzün telefonuna bir çocuğumuzla ilgili bir bildirim var. Okulda bir kurul var. Hemen harekete geçiyor ve öğrencimizi okullarda hazırladığımız bir oda var, oraya alınıyor. Ailesine ve ilgili sağlık kuruluşuna haber veriyoruz. O sınıf 14 gün uzaktan eğitime davet ediliyor. Bu şekilde devam ediliyor.

Uzaktan eğitimde sınav sistemi nasıl olacak?

Eskiden okulda sınavlar nasıl yapılıyorsa öyle olacak. Okulun içinde okul yönetimleri bu sınavları organize edecek. Sınav yüz yüze olacak. Burada en alt limiti kullanacağız. Mümkün olduğu kadar az sınavla yapmak konusunda bakış açımız var. Merkezi bir sınav yapmayacağız. Çok kısa süre içinde hemen önümüzdeki hafta içinde belli olur bunlar.

Bazı özel okullara cezai işlem yapılacak

Bazı okulların bu tür bir işleme tevessül etmesi bizim MEB olarak izleme alanımız içinde. Daha bugün bile değerlendirme yaptık ve bunlarla ilgili işlemlerin daha da hızlanması konusunda.. Maddi bir cezası var. Okulların ne gibi ihlalleri var, okulların kapanmasına giden bir süreç var tabi.

Çocukların ekran karşısında ne kadar kalmaları getektiğine dair dünyadaki değerlendirmeler, 6 saat, 7 saat.. Velinin onayı olsa da çocuğa zarar veren şeyler.. Çocuk üzerinden bir yarış olmaz. Özel okulların bazı dermnekleri, teşekkülleri var. Onlarla ilgili toplantılar yapılıyor. Neye dikkat edeceğiz, nasıl yapacğaız diye. Türkiye genelind ebazı okullarda bunun uyoğun olduğunu görüyoruz. Biz öncelikle ceza üzerinden bakmıyoruz meseleye. Kurumsal bir şey ve yaptırımı var.

Bir çocuk kaç saat uzaktan eğitimi dersi almalı

Yaş seviyeleri çok önemli. Biz veli bültenleri gönderdik. Bunun kesintisiz olarak sürmesini asla onaylamıyoruz. Yarım saatlik dört - beş grup olmalı. Daha fazlası öğretmen için de öğrenci için de yorucu.

Özel okul ücretleri

Derneklerle yaplan görüşmeler, okul bütçesi üzerinden yapılan değerlendirmeler var. Okulun bütçesindeki durum nedir diye bakıldığında okulun ücretien göre değişen miktarlarda Türkiye'de KDV iadesi, hangi okulun ne kadar indirim yaptığı ya da yapmadığı konusunda geri bildirimler var. Vazifemiz veliyi rahatlatmak, KDV'nin verilmesi...

Büyük bir kısmı yaptı. Yapmayanlar var. Bu hukuksal bir konuya da giriyor. Biz de hukuki süreçleri takip ediyoruz.

Meslek liseleri

Arzumuz atölye derslerinin bir an önce başlaması. Atölyeler geniş yerler ve az sayıda öğrenci var. Bunun kontrolünü sağlayabiliriz. Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilerimiz var köylerde. Mümkünse oralara doğru da bir açılım yapmak önemli. Bu çalışmaya işyeri stajları da dahil. Ancak işyerlerinin bir kısmı resmi işyerleri. Fakat bazı özel ya da resmi kuruluşlar çeşitli sağlık nedenlerinden dolayı kısıtlamaya gidiyorlar."