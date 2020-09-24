Beşiktaş Rio Ave UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile sahasında karşılaştı. Güven Yalçın'ın golüyle öne geçen temsilcimiz son dakikalarda Moreira'nın golüne engel olamadı ve 90 dakika 1-1 bitti. Uzatmaları da 1-1 biten mücadele seri penaltılara kaldı. Rio Ave, seri penaltı vuruşları sonucu toplamda 5-3 üstünlük yakaladı ve tur atladı. Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti.

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında Beşiktaş evinde Rio Ave'yi konuk etti.

Vodafone Park'taki karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz oldu. Siyah-beyazlılar, 15. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarıya Rio Ave baskılı başladı. Beraberlik adına açık arayan Portekiz ekibi orta alanda kaptığı toplarla etkili oldu. Konuk takım aradığı golü 85. dakikada Bruno Moreira ile buldu ve maça eşitlik geldi.

Son dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca tek maç üzerinden oynanan turda uzatma bölümüne geçildi. Uzatmalarda da skor değişmedi ve Dolmabahçe'de penaltılara geçildi.

Beşiktaş'ta Welinton ve Cyle Larin atışlarında başarısız olunca rakibine 4-2 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.