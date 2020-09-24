Galatasaray Hajduk Split UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split'i konuk eden Galatasaray; Younes Belhanda ve Ryan Babel'in golleriyle 2-0 kazandı ve adını play-off turuna yazdırdı. Willem II'yi 4-0 mağlup eden İskoç kulüp Glasgow Rangers, Aslan'ın rakibi oldu.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 3. ön eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split'i konuk etti.

Hajduk Split'e karşı baskılı bir oyun sergileyen Galatasaray üst üste bulduğu birçok gol fırsatından yararlanamadı. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken mücadelede gol düğümü ikinci yarıda çözüldü.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Galatasaray üstünlük golünü 77. dakikada buldu. 71. dakikada oyuna giren Younes Belhanda, 77. dakikada ceza sahası içindeki sert şutuyla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

86. dakikada ise günün başarılı isimlerinden Marcao hücuma çıktı, sol çizgiden yaptığı asistte kale içinde topa dokunan Ryan Babel topu filelere gönderdi ve Galatasaray üstünlüğünü 2-0'a çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray ikinci yarıda bulduğu gollerle Hajduk Split'i 2-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.

Willem II'yi 4-0 mağlup eden İskoç kulüp Glasgow Rangers, Aslan'ın rakibi oldu.

Maçtan önemli dakikalar

7. dakikada Gyurcso'nun sağdan kullandığı faulde penaltı noktası üzerinde yükselen Juric'in kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

21. dakikada Gyurcso'nun soldan ortasında Linnes'ten seken top altıpas önündeki Jradi'ye geldi. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde altıpas gerisindeki Marcao, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi.

41. dakikada Linnes'in sağdan ortasında kale sahası gerisindeki Diagne'nin vurduğu meşin yuvarlak ters taraftan auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Diagne'nin pasıyla sağdan atağa katılan Linnes, bekletmeden topu ceza sahasına gönderdi. Hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren Ömer Bayram, topu geriden gelen Diagne'ye bıraktı. Senegalli futbolcunun penaltı noktası civarındaki vuruşunda top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Diagne'nin ikinci şutunda top üstten auta çıktı.

53. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Babel'in vurduğu top ters taraftan auta gitti.

55. dakikada Jradi'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Diamantakos, meşin yuvarlağı tersten atağa katılan Caktas'a aktardı. Bu oyuncu, uygun durumda bekletmeden vurduğu topu farklı şekilde auta attı.

68. dakikada Jairo'nun sağdan ortasında ceza sahası içi sol çapraza gelen topa Caktas gelişine vurdu ancak yerden seken meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu alan Belhanda, iki rakibi arasında pasını Diagne'ye gönderdi. Senegalli oyuncunun altıpas gerisinde yaptığı röveşatada kaleci Posavec son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Soldan atağa katılan Emre Taşdemir'in yerden ortasına Belhanda bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Posavec'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.

86. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde sol kanatta taç çizgisine kadar açılan topu Marcao aldı. Rakibi Mujakic'ten şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına giren Brezilyalı oyuncu, pasını altıpastaki Babel'e çıkardı. Hollandalı oyuncu, kaleci Posavec'i geçen topu ağlara gönderdi: 2-0

90+3. dakikada Jairo'nun sağdan ortasında arka direkteki Diamantakos'ın kafayla vurduğu topu yakın direk dibinde kaleci Fatih Öztürk son anda çıkardı.

Müsabakayı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre oynanan turu geçen taraf oldu.

Galatasaray: 2 - 0 :Hajduk Split

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 80 Elabdellaoui), Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 89 Emre Kılınç), Etebo, Ömer Bayram (Dk. 71 Belhanda), Babel, Diagne

Hajduk Split: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi (Dk. 84 Atanasov), Caktas, Juric (Dk. 74 Nejasmic), Jairo, Gyurcso (Dk. 84 Krekovic), Diamantakos

Goller: Dk. 77 Belhanda, Dk. 86 Babel (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 25 Mujakic, Dk. 70 Diamantakos (Hajduk Split), Dk. 37 Ömer Bayram (Galatasaray)