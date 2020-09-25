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Sivas'ta korkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti

Sivas’ta bir apartmanın onuncu katından havalandırma boşluğuna düşen İrem E. (19) hayatını kaybetti.Genç kızın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Sivas'ta  Selçuklu Mahallesi 23. Sokak'ta bulunan 10 katlı bir apartmanda korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın en üst katında ailesi ile birlikte yaşayan İrem E. (19) henüz bilinmeyen bir nedenle onunca kattan apartmanın havalandırma boşluğuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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