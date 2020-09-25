BIST 1.120
DOLAR 7,55
EURO 8,81
ALTIN 452,86
HABER /  SPOR

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

Bayern Münih, normal süresi 1-1 biten maçta Sevilla'yı uzatma sonunda 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Abone ol

2019-2020 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Sevilla, UEFA Süper Kupa için Macaristan'nın başkenti Budapeşte'de karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'daki mücadelede Sevilla 13. dakikada Lucas Ocampos'un penaltı golüyle öne geçti. Bayern Münih bu gole 34. dakikada Leon Goretzka'yla yanıt verdi. Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda başka gol olmadı ve karşılaşmanın galibini belirlemek için uzatmalara gidildi. Bayern Münih 104. dakikada Javi Martinez'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Kalan sürede Sevilla'nın çabaları gol getirmeyince mücadeleyi 2-1 kazanan Alman temsilcisi 45. Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
 

SON DAKİKA HABERLERİ
'Kobani olayları' operasyonunu: 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı
İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
Ziya Selçuk EBA TV'ye yapılan siber saldırıyı anlattı
Süleyman Soylu ne demek istedi?
Galatasaray Hajduk Split UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Rio Ave UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
İbrahimToru koronavirüs mücadelesini kaybetti
Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü
Facebook, Rusya bağlantılı bazı provokatif hesapları kapattı
Tokat'ta bir AVM'de çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Vali Vahdettin Özkan açıkladı! Konya'da koronavirüs hastalarının evine mobil ilaç dağıtımı
Güzide Mertcan eşi kimdir Mustafa Mertcan ne iş yapıyor mesleği
Yorumlar