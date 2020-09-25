UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

Bayern Münih, normal süresi 1-1 biten maçta Sevilla'yı uzatma sonunda 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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2019-2020 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Sevilla, UEFA Süper Kupa için Macaristan'nın başkenti Budapeşte'de karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'daki mücadelede Sevilla 13. dakikada Lucas Ocampos'un penaltı golüyle öne geçti. Bayern Münih bu gole 34. dakikada Leon Goretzka'yla yanıt verdi. Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda başka gol olmadı ve karşılaşmanın galibini belirlemek için uzatmalara gidildi. Bayern Münih 104. dakikada Javi Martinez'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Kalan sürede Sevilla'nın çabaları gol getirmeyince mücadeleyi 2-1 kazanan Alman temsilcisi 45. Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

