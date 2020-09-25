Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nde sona gelindi
DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatı sürüyor.
Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor.
21,4 kilometresi tamamlanan Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak.
Işığın görünmesine 7,6 kilometre kaldı: Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek. Yüzde 74’ü tamamlanan Zigana Tüneli yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak. Tünelde ışığın görünmesine ise 7,6 kilometre kaldı.
40 dakika kısaltacak: Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak.