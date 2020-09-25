Marko Mihojevic Göztepe'yle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Boşnak stoper Marko Mihojevic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.Abone ol
Süper Lig'de ilk iki haftayı 4 puanla kapatan Göztepe'de kadro güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Yunanistan'ın PAOK takımından Boşnak stoper Marko Mihojevic'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 1.91 metre boyundaki 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe, transferi duyurduğu açıklamasında Marko Mihojevic'e sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
#Transfer: 1996 doğumlu defans oyuncusu Marko Mihojevic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/3KoUujgcj6#Göztepe pic.twitter.com/bIX1pRePDM— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 24, 2020
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