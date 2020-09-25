Ticaret Bakanı Pekcan böyle açıkladı: Destek verdiğimiz esnaf sayısı 1.1 milyonu aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla sağlanan kredi 67 milyar liraya, bu sene 9 ayda da 35 milyar liraya ulaştı. Destek verdiğimiz esnaf sayımız da 1.1 milyonu aştı" açıklaması yaptı.

Abone ol

4. Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni, Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Önemli bir kolaylık sağlandı

Pekcan, Türkiye'de 40'a yakın sektörde faaliyet gösteren 50 bin kooperatif bulunduğunu belirterek, bakanlığın görev alanı kapsamında, yaklaşık 1.4 milyon ortağı olan 8 bin 750 kooperatifin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Salgın sürecinde yaşanan darboğazda, devletin desteğiyle gerçekleşen söz konusu finansmanın pek çok işletme, esnaf ve girişimci için önemli bir kolaylık sağladığını vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

Kadınlara öncelik

"Yüzde 75'e kadar hibe destek imkanı sunan Kooperatifçilik Destek Programı'mızda (KOOP-DES) önceliği kadın kooperatiflerimize verdik. İlk değerlendirmelerimiz sonucunda 11 ilimizden 54 kadın kooperatifimizin projelerini desteklemiş bulunuyoruz."