BIST 1.120
DOLAR 7,55
EURO 8,81
ALTIN 452,86
HABER /  EKONOMİ

Ticaret Bakanı Pekcan böyle açıkladı: Destek verdiğimiz esnaf sayısı 1.1 milyonu aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla sağlanan kredi 67 milyar liraya, bu sene 9 ayda da 35 milyar liraya ulaştı. Destek verdiğimiz esnaf sayımız da 1.1 milyonu aştı" açıklaması yaptı.

Abone ol

4. Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni, Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Önemli bir kolaylık sağlandı

Pekcan, Türkiye'de 40'a yakın sektörde faaliyet gösteren 50 bin kooperatif bulunduğunu belirterek, bakanlığın görev alanı kapsamında, yaklaşık 1.4 milyon ortağı olan 8 bin 750 kooperatifin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Salgın sürecinde yaşanan darboğazda, devletin desteğiyle gerçekleşen söz konusu finansmanın pek çok işletme, esnaf ve girişimci için önemli bir kolaylık sağladığını vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

Kadınlara öncelik

"Yüzde 75'e kadar hibe destek imkanı sunan Kooperatifçilik Destek Programı'mızda (KOOP-DES) önceliği kadın kooperatiflerimize verdik. İlk değerlendirmelerimiz sonucunda 11 ilimizden 54 kadın kooperatifimizin projelerini desteklemiş bulunuyoruz."

SON DAKİKA HABERLERİ
BBC Türkçe'nin koronavirüs araştırması olay oldu 11 ilde 8 ayda yaklaşık 11 bin ek ölüm var
İstanbul Laleli'de tramvay ile otobüs çarpıştı seferler durdu
'Kobani olayları' operasyonunu: 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı
İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
Ziya Selçuk EBA TV'ye yapılan siber saldırıyı anlattı
Süleyman Soylu ne demek istedi?
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da 25 yaşındaki genç iple intihar etti
Fenerbahçe'den Ze Luis bombası! 3 isimden biri gidecek
Simge Sağın sevgilisi kimdir Aytaç Özgümüş ile aşk tatiline çıktı
Vaka sayısı her geçen gün artıyor! Erzurum'da 'HES' kodu bilinmiyor!
Kop Tüneli'ndeki patlamayı anlattılar! Söyledikleri herkesi şok etti
Hasan Elidemir kimdir hangi takımda oynadı Hasan Elidemir neden öldü?
Yorumlar