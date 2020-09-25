BIST 1.120
DOLAR 7,55
EURO 8,81
ALTIN 452,86
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası ve BDDK hamlesi sonrası dolarda kademeli düşüş yaşanıyor

Önceki gün 7.71 ile rekor seviyeye yükselen dolar/TL Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 7.61 seviyelerine gerilemişti. Dolar/TL haftanın son işlem gününde 7,60'ın altında hareket ediyor.

Abone ol

Merkez Bankası dün dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandı yüzde 11,75'e, geç likidite penceresi faiz oranı yüzde 13,25'e yükseltilmiş oldu.

BDDK'nın swap hamlesi

BDDK'dan gelen swap hamlesiyle de dolar, 7,6175'ten kademeli olarak 7,5400'e kadar gerilemesi sonrasında 7,53 civarında hareket ediyor. Euro/TL ise 8,85 seviyesinde işlem görüyor.

BDDK "Bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı" açıklaması yaptı.

Altın fiyatları 25 Eylül
  • Cumhuriyet altını / Alış: 3.050,00 - Satış: 3.090,00
  • Gram altın / Alış: 458,10 - Satış: 458,19
  • Yarım altın / Alış: 1.489,90 - Satış: 1.511,80
  • Çeyrek altın / Alış: 747,40 - Satış: 756,90
  • Tam altın / Alış: 2.932,88 - Satış: 2.992,78

SON DAKİKA HABERLERİ
BDDK'dan yeni swap hamlesi! Yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı
BBC Türkçe'nin koronavirüs araştırması olay oldu 11 ilde 8 ayda yaklaşık 11 bin ek ölüm var
İstanbul Laleli'de tramvay ile otobüs çarpıştı seferler durdu
'Kobani olayları' operasyonunu: 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı
İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
Ziya Selçuk EBA TV'ye yapılan siber saldırıyı anlattı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da korkutan görüntü! Sosyal mesafe yine unutuldu
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Zatürre ve grip aşısı sizi Covid-19’un yaptığı zatürreden korumaz
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye 'öldürülen yetkili' özrü
Yavuz Seçkin aslen nereli kaç yaşında Yavuz Seçkin hayatı
İstanbul'da dilenci operasyonunda şaşırtan sahtekarlıklar! Zabıtayı görünce bakın ne yaptılar
Cuma mesajları kısa resimli yeni cuma sözleri
Yorumlar