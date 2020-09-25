Merkez Bankası ve BDDK hamlesi sonrası dolarda kademeli düşüş yaşanıyor

Önceki gün 7.71 ile rekor seviyeye yükselen dolar/TL Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 7.61 seviyelerine gerilemişti. Dolar/TL haftanın son işlem gününde 7,60'ın altında hareket ediyor.

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Merkez Bankası dün dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandı yüzde 11,75'e, geç likidite penceresi faiz oranı yüzde 13,25'e yükseltilmiş oldu.

BDDK'nın swap hamlesi

BDDK'dan gelen swap hamlesiyle de dolar, 7,6175'ten kademeli olarak 7,5400'e kadar gerilemesi sonrasında 7,53 civarında hareket ediyor. Euro/TL ise 8,85 seviyesinde işlem görüyor.

BDDK "Bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı" açıklaması yaptı.