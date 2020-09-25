Sivas'ta hurda demirden 3 ayda sanat eseri çıkarttı gören durup bir daha baktı

"Yaptığımız çalışmayı ilçenin simgesi haline getirdik"

Arı heykelini yaparken değişik parça demir ve saclar kullandığını belirten Sıddık Demirer "İmranlı'da arıcılık ve bal üretimi çok olmasına rağmen hiçbir reklamı yoktu. Belediye Başkanımız Murat Açıl ile birlikte bir fikir yürüttük. Böyle bir eser yaparak İmranlı'nın reklamını yapmak istedik. Virüs nedeniyle 3 ay içeri kapandık. Bu 3 ay içerisinde de eseri ilçemize kazandırdık. Bütün parça demirleri değerlendirdik. Yaptığımız çalışmayı ilçenin simgesi haline getirdik" dedi.