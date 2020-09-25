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Korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyona uğramaya devam ediyor; bulaşıcılığı arttı

Koronavirüs (Covid-19) vakaları artarken bilim insanları virüsün mutasyona uğramaya devam ettiğini belirterek virüsün daha bulaşıcı hale geldiğini açıkladı.

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The Guardian'da yer alan habere göre, yeni bir araştırma virüsün 5 bin genetik dizilimini inceledi. Araştırma sonucunda virüsün yayıldıkça mutasyona uğradığı ancak bunun virüsü daha ölümcül yapmadığı ya da etkilerini değiştirmediği belirtildi. Bulgular, virüsün mutasyonla birlikte daha bulaşıcı bir hâle gelmiş olabileceğini gösterdi. 

Virüs daha bulaşıcı hale geliyor

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden virolog David Morens, mutasyonun nedeninin sosyal mesafe gibi kamu sağlığı önlemleri olabileceğine dikkati çekti.

Morens, "Bütün bu önlemler bulaşıcılık için bir bariyer oluşturuyor ve virüs bu bariyerleri aşabilmek için daha bulaşıcı hâle geliyor" dedi. Morens bu nedenle aşı bulunduktan sonra da virüsün mutasyona uğramaya devam edebileceğini söyledi. 

Johns Hopkins Üniversitesi verileri

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de 20 eyalette son iki haftanın Covid-19 vakalarında yüzde 5 oranında artış yaşandı. ABD, dünya genelinde en fazla vaka ve ölümün olduğu ülke konumunu koruyor.

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