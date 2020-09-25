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Uşak'ta korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı

UŞAK'ta, sabahın erken saatlerinde kontrolünü kaybeden tır sürücüsü orta refüjde bulunan direğe çarptı.

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Kaza Uşak’ın Banaz ilçesinde kavşakta meydana geldi. İddialara göre, 61 K 11328 plakalı tır la seyir halinde olan sürücü Selim Apaydın, henüz belli olmayan nedenden tırın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan tır orta refüjde bulunan mobese direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, yol kenarında yan yatarak durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan sürücü Apaydın’ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Öte yandan araç yoldan kaldırılana kadar yol trafiğe kapanırken kilometrelerce kuyruk oluştu.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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