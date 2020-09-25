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Konya'da eski eş dehşeti: Vurduğu kadını otomobille 170 kilometre mesafeye götürdü

Demirören Haber Ajansı

KARAMAN'da yaşayan Özgür Ö, oğluyla beraber eski eşinin Konya'daki evine gitti. Burada çıkan tartışmada cani eski koca tüfeği çıkarttı. Kadını bacağından vuran cani bununla da kalmadı. Yanına aldığı yaralı kadını otomobille Karaman'a geri götürdü. Kadın, çığlık atmasıyla polis tarafından kurtarıldı.

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Özgür Ö., oğlu Gökhan Ö. ile birlikte otomobiliyle Konya'nın Kadınhanı ilçesinde oturan boşandığı eşi Şerife Ç.'nin yanına gitti. Burada çıkan tartışmada Özgür Ö., av tüfeğiyle ateş ederek Şerife Ç.'yi bacağından yaraladı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi oğlu Gökhan Ö. yaptı. Özgür Ö., daha sonra kanlar içinde kalan Şerife Ç.'yi aracına alıp, yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a götürdü.

Şerife Ç., saat 01.30 sıralarında Karaman Valiliği önünden geçerken burada bekleyen polisleri görünce çığlık attı. Kadının çığlık sesini duyan polis de, aracı takip edip kısa sürede durdurdu. Kanlar içindeki Şerife Ç., kurtarılıp, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde bulunan Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir adet av tüfeği ele geçirildi.

O soruya küfürlü cevap verdi

Sağlık kontrolünden geçirilen Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö., Konya'nın Kadınhanı ilçesinden gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Özgür Ö. gazetecilerin 'Eşinizi neden vurdunuz?' sorusuna ise küfür ederek cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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