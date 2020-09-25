KİPTAŞ'tan riskli binalarda oturanlar için konut kampanyası

KİPTAŞ, Pendik Yeşilce Aydos projesindeki 100 daireyi, riskli bina ve alanlarda oturanlar için satışa çıkarıyor. Uygun ödeme seçeneklerinin sunulacağı kampanyaya başvurular 30 Eylül'de başlıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, yapı güvenliği bilincini üst seviyeye taşımak amacıyla konut kampanyasına çıkıyor.

KİPTAŞ, kampanya kapsamında 10 Blok 331 konuttan oluşan Pendik Yeşilce Aydos projesindeki, hemen teslim 100 daireyi satışa sunacak. Kampanya kapsamındaki daireler, öncelikle İstanbul'da riskli yapı raporlu bulunan veya riskli alandaki evlerde oturanlar için satışa çıkacak.

Farkındalık yaratmak istedik

Kampanya hakkında bilgi veren KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, "İstanbul'un dayanıklı yapı kullanım oranının artırılmasına yönelik, 'kısıtlı kaynak maksimum verim' temelli, dönüşüm modeli geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Afet risklerinin doğurduğu kırılganlıklara karşı dayanıklı kentleşme hedefleri çerçevesinde, kamu otoritesi koordinasyonunda riskli yapı sahiplerini mevcut yapı stoğu ile eşleştirmemiz, tartışmasız en hızlı çözümdür. Biz de bu model kapsamında farkındalık yaratmak için stok dairelerimizi, öncelikle, riskli yapıda veya riskli alanda oturan mülk sahiplerine satışa sunuyoruz. 2020 Şubat ayında da benzer kampanyayı, 272 konut için yapmıştık. Mevcut yapı stoğunun verimli kullanımı için bu adımları atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Uygun fiyat ve ödeme koşulları

KİPTAŞ, riskli yapı ve alanlarda yaşayanların kısa süre içinde güvenli konutlara geçebilmesi için kampanyada uygun ödeme koşullarının sağlanmasına önem verdi. Daireler, kampanya kapsamında, peşin 347 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Ayrıca isteyenler, bankaların sunacağı uygun vade seçenekleri ile bu evlerden birinin sahibi olabilecek.

Başvuru koşulları ve süreci

Kampanya ile ilgili bilgiler KİPTAŞ'ın (kiptas.istanbul) internet sitesinin yanı sıra, sosyal medya hesaplarında da yer alıyor. Ayrıca, 24-30 Eylül tarihleri arasında Merkezefendi'de bulunan KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'ne başvurarak detaylı bilgi almak mümkün.

Kampanyaya katılmak isteyen İstanbullular, 30 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Kampanyadan, riskli yapı raporlu veya riskli alandaki evi dışında herhangi bir evi olmayan, 18 yaşını doldurmuş ve ödeme alışkanlığına sahip kişiler faydalanabilecek.

KİPTAŞ, kampanyadan ev alanlarla yapacağı sözleşmeye, riskli yapısından veya riskli alandaki evinden kendisinin ya da kira yoluyla bir başkasının yararlanmayacağı taahhüdünü ekleyerek bu verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşacak.

Satış kampanyasından elde edilecek gelir sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerine kaynak yaratmak için kullanılacak.