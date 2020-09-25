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Meryem Uzerli kimden hamile çocuğunun babası kim?

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ile tanınan Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile. Su şıralar Almanya'da bulunan Meryem Uzerli Amerikalı sevgilisinden 5 aylık hamile. Meryem Uzerli'nin bir kızı daha olacak. Peki Meryem Uzerli evlendi mi, kimden hamile, bebeğinin babası kim?

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Meryem Uzerli hamile olduğunu açıkladı instagram hesabına 5 aylık hamil pozlarını koydu ve sevenlerine 5 aylık hamileyim dedi. Bu bomba etkisi yaratan haberin ardından Meryem Uzerli kimden hamile, bebeğin babası kim soruları merak konusu oldu. Uzun süredir Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli Amerikan sevgilisinden 5 aylık hamile. Meryem Uzerli'nin 7 yaşında Can Ateş'ten Lara adında bir kızı daha var.  

Meryem Uzerli'nin karnı burnunda fotoğrafının sosyal medyada hızla yayılması sonucu kulislerde konuşulmaya başlayan hamilelik iddialarına Meryem Uzerli'den yanıt geldi. Meryem Uzerli 5 aylık hamile olduğunu doğruladı.

Son olarak Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu Meryem Uzerli ortaya atılan hamilelik iddialarına yanıt verdi.

Uzerli "5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz." şeklinde konuştu.

Hamile Meryem Uzerli'nin bebeğinin babasının kim olduğu merak konusu oldu. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.

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