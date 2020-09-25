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Ahmet Hakan'dan olay 'Kılıçdaroğlu' yazısı: Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre öncesine kadar... Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü. Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor. Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor." düşüncesini dile getirdi.

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Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kaleme aldığı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim" diyen Hakan, "Yine mi muhalefet lideriyle uğraşıyorsun?' diyecek olanlara peşinen cevap veriyorum: Böyle bir ortamda dostlarını çıldırtıp hasımlarını güldüren bir ana muhalefet lideriyle uğraşmamak... İktidara yapılabilecek en büyük kıyaktır." diye yazdı.

"Bence bunu iki dakika düşünün abiler." çağrısı yapan Hakan'ın verdiği örnekler şöyle:

"Yahu şaka mı bu? Yok artık..."

ÖRNEK BİR: Dünya pandemiyle mücadele ederken Kemal Kılıçdaroğlu, “Kahvehanelerde oyun oynamak serbest olsun, her oyunda yeni bir iskambil destesi açılsın” önerisiyle çıktı milletin huzuruna... Hasımları bayağı bir gülüp eğlendi bu öneriyle... Dostları ise “Yahu şaka mı bu? Yok artık... Böyle bir şey dememiştir canım” falan diye çıldırdıkça çıldırdı.

"Abdullah Gül’den korkuyorlar' demeye devam ediyor"

ÖRNEK İKİ: Hâlâ “Abdullah Gül’den korkuyorlar” demeye devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. En son Halk TV’de bunu söyledi. İktidar çevrelerinin “Abdullah Gül muhalefetin adayı olacak” diye fena halde korktuklarına samimiyetle inanmış Kılıçdaroğlu. Abdullah Gül dedikçe hasımlarının rahatlayarak kahkahalara boğulduğunun, dostlarının ise çıldırdığının farkında bile değil.

"Cumhurbaşkanı adayı 'sembolik aday' olacakmış"

ÖRNEK ÜÇ: Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı “sembolik aday” olacakmış. Seçilince parlamenter sisteme dönülecekmiş. Bunun için ittifaktaki partiler mukavele imzalayacaklarmış. Düşünün: Cumhurbaşkanlığı seçiminde millet ittifakının adayı “Ben semboliğim” diye propaganda yapacak. Hasımlar gülmesin, dostlar çıldırmasın da ne yapsın?

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