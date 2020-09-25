Şanlıurfa'da kanal sahibi İbrahim Toru koronavirüs mücadelesini kaybetti

Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru COVİD-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Toru'nun 14 gün önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istemiş.

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Şanlıurfa'da çeşitli sektörlerde iş yaşamını sürdüren, aynı zamanda Kanal Urfa isimli televizyon kanalının da yönetim kurulu başkanı olan İbrahim Toru, 11 Eylül'de rahatsızlanınca Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden İbrahim Toru geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edilmişti. Koronavirüs Urfa tedavi Gaziantep’te özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru sabah karşı hayatını kaybetti.

Cenazesi, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü

Gaziantep'te işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan İbrahim Toru'nun cenazesi, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

''Tüm dostlardan dua beklerim''

Öte yandan İbrahim Toru 11 Eylül'de Twitter hesabından "Covid 19 testimiz maalesef pozitif çıktı. Tedavimizi hastanede geçireceğiz Tüm dostlardan dua beklerim." mesajını paylaştığı görüldü.

''Virüs ciğere inmiş''

İbrahim Toru, 1 hafta önce de Instagram hesabından "Hastanede covid 19 tedavimiz 9. Günde devam ediyor ateşim 41:8 den bazen normal seviye bazı aralıklarla 39:20 kadar çıkıyor virüs ciğere inmiş iltihap ve zatüre çevirdi bi kaç gün daha hastanede yatacağız dualarınızla inşallah daha iyi olacağım..." paylaşımında bulunmuştu.