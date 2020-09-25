Adıyaman'da güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran kadının vücudu yandı!
ADIYAMAN’da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran kadının vücudunda 1. ve 2. derece yanıklar meydana geldi.Doktorlar tarafından ilaç verilen Zuhal T., polis merkezine giderek güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adıyaman'da iddiaya göre, birkaç gün önce kent merkezinde bulunan bir güzellik merkezine giden Zuhal T., lazer epilasyon seansına girdi. Seans esnasında vücudunun yandığını hisseden kadın, görevliye lazerin derecesini düşürmesini söyledi ancak aynı dereceyle seans devam etti. Seans sonrası evine dönen ve vücudunda yanma hisseden Zuhal T., durumu telefonla güzellik merkezi görevlilerine bildirdi. Bir süre güzellik merkezi görevlileriyle görüşen Zuhal T., gece saatlerinde başlayan ağrılara dayanamayarak sabah saatlerinde hastaneye gitti. Burada tedavi edilen Zuhal T.’nin kol ve bacaklarında 1. ve 2. derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Doktorlar tarafından ilaç verilen Zuhal T., polis merkezine giderek güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.
İfade sonrasında polis merkezi görevlileri, Zuhal T.’den Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde adli muayene olmasını istedi. Burada yeniden muayene olan Zuhal T., kendisine verilen raporları polis merkezine teslim etti.
Güzellik merkezinden sonuna kadar şikayetçi olduğunu vurgulayan Zuhal T., “Tüm vücut lazer olmak için güzellik merkezine gittim. Bana işlem yapan personel 1 haftalık bir personeldi. İçeriye girdim ve 1,5 saat sonra lazerim bitti. Çıktığımda vücudumun çok yandığını hatta içeride de personele belirttim, vücudum çok yanıyor derecesini düşürmesini söyledim.
Çıktığımda vücudum kızarmaya başladı, yanıyordu. Oradaki personele durumu anlatarak açık yanık kremlerinin olup olmadığını sordum ve onlarda bana açık kremlerinin olmadığını belirtti. Bizler her seans sonrası memnuniyet formu dolduruyoruz ve atış sayısı yazılıyor ama benim dosyamı dahi bulamadılar ve imza atmadım. 26 Ekim tarihine bir seans randevusu daha oluşturdular. Eve gittikten sonra vücutta yanmalar ve kızarmalar başladı. Kendilerine ulaşıp görsellerimi attım.