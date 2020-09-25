Adıyaman'da güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran kadının vücudu yandı!

Çıktığımda vücudum kızarmaya başladı, yanıyordu. Oradaki personele durumu anlatarak açık yanık kremlerinin olup olmadığını sordum ve onlarda bana açık kremlerinin olmadığını belirtti. Bizler her seans sonrası memnuniyet formu dolduruyoruz ve atış sayısı yazılıyor ama benim dosyamı dahi bulamadılar ve imza atmadım. 26 Ekim tarihine bir seans randevusu daha oluşturdular. Eve gittikten sonra vücutta yanmalar ve kızarmalar başladı. Kendilerine ulaşıp görsellerimi attım.